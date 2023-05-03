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Город (Москва и область)
04.05.2023, 15:00
МЧС предупредило о заморозках до минус 6 градусов с 5 по 9 мая в Подмосковье
4 мая, Mossovetinfo.ru - С 5 по 9 мая в Подмосковье температура утром и ночью может опускаться до минус 6 градусов, сообщ...
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Город (Москва и область)
04.05.2023, 14:44
С 17.30 4 мая в местах ограничений движения в Москве будут закрыты подземные пешеходные переходы
4 мая, Mossovetinfo.ru - Пробки до 9 баллов ожидаются в Москве вечером в четверг 4 мая, - основные затруднения для движен...
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Город (Москва и область)
03.05.2023, 18:35
В Московской области действует запрет на запуск беспилотников (БПЛА)
3 мая. Mossovetinfo.ru - В Московской области с апреля введен и действует запрет на запуск беспилотных летательных ап...