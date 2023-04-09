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С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия
10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия, кот...
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10.04.2023, 06:20
До 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 10 апреля
10 апреля, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в ...
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09.04.2023, 11:34
До 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 9 апреля
9 апреля. Mossovetinfo.ru - До 16 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 9 апреля, сообщает Гидр...