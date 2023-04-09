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Город (Москва и область)     10.04.2023 14:26

С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

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Теги:  Дни исторического и культурного наследия 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия, которые начнутся с 18 апреля и пройдут до конца весны, сообщил мэр Москвы в своем официальном Telegram-канале.

В основной программе будут представлены классические московские особняки XVIII–XIX веков, среди которых есть усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и многое другое, впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной".

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Карта места

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Теги: 
Дни исторического и культурного наследия 

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