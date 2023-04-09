С 18 апреля и до конца весны в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве организуют более 500 бесплатных экскурсий по 120 объектам культурного наследия, которые начнутся с 18 апреля и пройдут до конца весны, сообщил мэр Москвы в своем официальном Telegram-канале.



В основной программе будут представлены классические московские особняки XVIII–XIX веков, среди которых есть усадьбы Разумовского, Рахмановых, Барышникова и многое другое, впервые после реставрации в акции участвуют павильон "Физика" на ВДНХ, Литературный институт на Тверском бульваре, Театр на Бронной".