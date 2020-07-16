16 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в парках, скверах, во дворах и на спортивных площадках возобновляются офлайн-занятия для участников программы «Московское долголетие», сообщается на портале mos.ru.



Участников программы ждут бесплатные занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим направлениям. При этом, сохраняются и онлайн-занятия по творческим и образовательным направлениям.



Записаться на офлайн-занятия можно в ближайшем центре социального обслуживания, а полный список занятий и локаций, в которых они будут проходить, в ближайшее время опубликуют на сайте «Московского долголетия».