16 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в парках, скверах, во дворах и на спортивных площадках возобновляются офлайн-занятия для участников программы «Московское долголетие», сообщается на портале mos.ru.
Участников программы ждут бесплатные занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим направлениям. При этом, сохраняются и онлайн-занятия по творческим и образовательным направлениям.
Записаться на офлайн-занятия можно в ближайшем центре социального обслуживания, а полный список занятий и локаций, в которых они будут проходить, в ближайшее время опубликуют на сайте «Московского долголетия».
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