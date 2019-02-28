28 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с увеличением светового дня, с 1 марта Московский зоопарк переходит на весенний режим работы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.



Полюбоваться на животных можно будет с 09:00 до 18:00, а касса зоопарка будут работать с 09:00 до 17:00.



При этом часть обитателей зоопарка пока по-прежнему находится в зимней спячке, а теплолюбивые обитатели зоопарка живут в теплых зимних вольерах.