С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными

26 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале.



"Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам", - сообщил Собянин.