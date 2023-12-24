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Город (Москва и область)     26.12.2023 09:00

С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными

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Теги:  Москва  парковки  1-8 января  оплата 

26 декабря — Mossovetinfo.ru — С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале.
 
"Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час. Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам", - сообщил Собянин.

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Теги: 
Москва  парковки  1-8 января  оплата 

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