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С 2016 года в столице выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов
20 июня — Mossovetinfo.ru — Московские власти с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестиционных п...
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Город (Москва и область)
19.06.2023, 18:44
На Таганско-Краснопресненской линии интервалы увеличены из-за человека на путях
19 июня — Mossovetinfo.ru — Поезда Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена следуют с увеличенны...
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Город (Москва и область)
19.06.2023, 08:53
До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин
19 июня — Mossovetinfo.ru — До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - ...