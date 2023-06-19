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Город (Москва и область)     20.06.2023 08:31

С 2016 года в столице выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов

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Теги:  Москва  МаИП  Собянин  инвестпроекты  земельные участки 

20 июня — Mossovetinfo.ru — Московские власти с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестиционных проектов (МаИП): транспортно-пересадочных узлов (ТВУ), гостиниц, промышленных и социальных объектов сообщил в своем Telegram-канале @mos_sobyanin мэр города Сергей Собянин.

«В рамках МаИП предприниматели получают участки в аренду без торгов, а город — новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Такое сотрудничество выгодно всем сторонам», — написал мэр.

Напомним, 1 марта 2023 года в эксплуатацию введены девять последних станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ): «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Президент России отметил настойчивую работу мэра Москвы Сергея Собянина в реализации масштабного проекта БКЛ.

«Этот масштабный проект, очень нужный для города, именно сегодня очень нужный для города, реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным», — сказал Путин.

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Теги: 
Москва  МаИП  Собянин  инвестпроекты  земельные участки 

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