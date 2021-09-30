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Город (Москва и область)     30.09.2021 15:09

С 2022 года подмосковные льготники смогут использовать свой проездной на всех коммерческих маршрутах

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  льготники  общественный транспорт 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – Льготники Подмосковья с 2022 года смогут использовать свои проездные на всех коммерческих маршрутах, рассказал в ходе выступления в Мособлдуме губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает АГН «Москва».

«С нового года, мы сейчас заканчиваем проработку, на всех коммерческих маршрутах льготники смогут ездить беспрепятственно», - заявил Воробьев.

В августе в порядке эксперимента льготный проезд в коммерческих маршрутах был организован в пяти городских округах Московской области. По словам Воробьева, эксперимент показал, что эта мера востребована.

Ранее сообщалось, что Москва и Московская область подписали соглашение о взаимном бесплатном проезде льготников в общественном транспорте.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Андрей Воробьев  льготники  общественный транспорт 

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