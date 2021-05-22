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Город (Москва и область)     22.05.2021 11:22

С 25 мая в СВАО на три дня закроют железнодорожный переход на Рижском переулке

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Теги:  Москва  СВАО  переход  Рижский переулок  РЖД 

22 мая. - Mossovetinfo.ru - Железнодорожный переход в районе 1-го Рижского переулка со вторника, 25 мая, будет закрыт на три дня для проведения покрасочных работ. Об этом сообщили ИА МОССОВЕТ в горадминистрации.

Также сообщается, что приведут в порядок металлические окантовки ступеней.

Пассажирам рекомендовано пользоваться ближайшим переходом через остановочный пункт «Маленковская» или «Москва-3».

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Карта места

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Теги: 
Москва  СВАО  переход  Рижский переулок  РЖД 

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