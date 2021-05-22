С 25 мая в СВАО на три дня закроют железнодорожный переход на Рижском переулке

22 мая. - Mossovetinfo.ru - Железнодорожный переход в районе 1-го Рижского переулка со вторника, 25 мая, будет закрыт на три дня для проведения покрасочных работ. Об этом сообщили ИА МОССОВЕТ в горадминистрации.



Также сообщается, что приведут в порядок металлические окантовки ступеней.



Пассажирам рекомендовано пользоваться ближайшим переходом через остановочный пункт «Маленковская» или «Москва-3».