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Город (Москва и область)
24.08.2023, 14:00
С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»
24 августа — Mossovetinfo.ru — С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и ...
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Город (Москва и область)
24.08.2023, 08:46
Четверг, 24 августа, может стать самым холодным днем с начала августа
24 августа — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидаются...
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Город (Москва и область)
22.08.2023, 06:51
Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья - Воробьев
22 августа — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья, пострадавших среди ...