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Город (Москва и область)     24.08.2023 14:00

С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская»

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24 августа — Mossovetinfo.ru — С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», в период закрытия участка пассажиров будут перевозить около 50 компенсационных автобусов КМ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автобусы КМ будут сильно загружены, отмечает Дептранс.

«С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская» в связи с подготовкой к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех». На время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии мы запустим автобусы КМ (...) Мы запустим около 50 автобусов особо большого класса», – говорится в сообщении.

«Автобусы КМ будут сильно загружены, поэтому рекомендуем альтернативные маршруты: «Окружная» Московского центрального кольца, Серпуховско-Тимирязевскую линию, первой (МЦД-1) и третьей (МЦД-3) линии Московских центральных диаметров, наземный транспорт», – также сообщает Дептранс.
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Автобусы будут ходить с 5:20 до 2:00 с остановками: «Селигерская», «Верхние Лихоборы», «Окружная», «Петровско-Разумовская», с интервалом до двух минут в час пик.

26-28 августа, на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», автобусы продлеваются до метро «Петровско-Разумовская»:
– Запускаются короткие рейсы м40к «Метро «Петровско-Разумовская» — Лобненская улица»;
– Автобусы 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлеваются до метро «Петровско-Разумовская» с остановкой только у метро «Верхние Лихоборы»
– Автобусы 179 будут заезжать к метро «Петровско-Разумовская».

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Теги: 
Люблинско-Дмитровская линия  «Селигерская»  «Верхние Лихоборы»  «Окружная»  «Петровско-Разумовская»  метро  участок  закрытие  26 августа  27 августа  автобусы  схема  м40к  167  170  215к  563  656  672 и 763  179  компенсационный транспорт  маршрут КМ 

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