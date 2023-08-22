24 августа — Mossovetinfo.ru — С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», в период закрытия участка пассажиров будут перевозить около 50 компенсационных автобусов КМ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автобусы КМ будут сильно загружены, отмечает Дептранс.«С 26 по 28 августа не будет движения поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская» в связи с подготовкой к открытию нового участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех». На время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии мы запустим автобусы КМ (...) Мы запустим около 50 автобусов особо большого класса», – говорится в сообщении.«Автобусы КМ будут сильно загружены, поэтому рекомендуем альтернативные маршруты: «Окружная» Московского центрального кольца, Серпуховско-Тимирязевскую линию, первой (МЦД-1) и третьей (МЦД-3) линии Московских центральных диаметров, наземный транспорт», – также сообщает Дептранс.Автобусы будут ходить с 5:20 до 2:00 с остановками: «Селигерская», «Верхние Лихоборы», «Окружная», «Петровско-Разумовская», с интервалом до двух минут в час пик.26-28 августа, на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», автобусы продлеваются до метро «Петровско-Разумовская»:– Запускаются короткие рейсы м40к «Метро «Петровско-Разумовская» — Лобненская улица»;– Автобусы 167, 170, 215к, 563, 656, 672 и 763 продлеваются до метро «Петровско-Разумовская» с остановкой только у метро «Верхние Лихоборы»– Автобусы 179 будут заезжать к метро «Петровско-Разумовская».