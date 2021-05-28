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Город (Москва и область)     28.05.2021 09:53

В центрах «Мои документы» с 31 мая станет доступно семь услуг ЗАГС

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Теги:  центры госуслуг  Мои документы  ЗАГС 

28 мая. Mossovetinfo.ru — С 31 мая в центрах госуслуг «Мои документы» начнут предоставлять семь услуг ЗАГС, сообщается на портале mos.ru.

Услуги ЗАГС будут предоставлять шесть флагманских центров «Мои документы» и 41 районный центр госуслуг.

Граждане старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в центрах госуслуг в неторжественной обстановке. В дальнейшем эту услугу ЗАГС можно будет получить во всех центрах Госуслуг.

Кроме того, в центрах «Мои документы» можно будет расторгнуть брак если нет несовершеннолетних детей, получить повторные свидетельства и справки, внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния, проставить апостиль на документы ЗАГС, зарегистрировать смерть или рождение по заявлению юридического лица.


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Теги: 
центры госуслуг  Мои документы  ЗАГС 

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