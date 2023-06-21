С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2

22 июня — Mossovetinfo.ru — С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2, сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.



На Курском направлении:

— Часть поездов отменят

—Интервалы движения поездов увеличат: от Подольска до Царицыно – до 20 минут, от Царицыно до Курского вокзала – до полутора часов

— Часть поездов следует укороченным маршрутом от/до Царицыно и Перервы



На Рижском направлении:

— Часть поездов отменят

— Интервалы движения поездов увеличат до получаса

— Часть поездов следует укороченным маршрутом от/до Стрешнево и Курского вокзала



В период «окон» будет закрыт путь «на Москву» от Царицыно до Перервы. Здесь будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры.



Для поездок в центр рекомендовано пользоваться пересадками на метро-МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом и уточнять измененное расписание пригородных и городских поездов сверяйтесь на сайте перевозчика