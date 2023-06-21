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Город (Москва и область)     22.06.2023 18:42

С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2

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Теги:  24 июня 2023  25 июня 2023  электрички  график  изменение  D2  МЦД-2  диаметры  Рижское  Курское 

22 июня — Mossovetinfo.ru — С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2, сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

На Курском направлении:
— Часть поездов отменят
—Интервалы движения поездов увеличат: от Подольска до Царицыно – до 20 минут, от Царицыно до Курского вокзала – до полутора часов
— Часть поездов следует укороченным маршрутом от/до Царицыно и Перервы

На Рижском направлении:
— Часть поездов отменят
— Интервалы движения поездов увеличат до получаса
— Часть поездов следует укороченным маршрутом от/до Стрешнево и Курского вокзала

В период «окон» будет закрыт путь «на Москву» от Царицыно до Перервы. Здесь будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры.

Для поездок в центр рекомендовано пользоваться пересадками на метро-МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом и уточнять измененное расписание пригородных и городских поездов сверяйтесь на сайте перевозчика

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Карта места

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Теги: 
24 июня 2023  25 июня 2023  электрички  график  изменение  D2  МЦД-2  диаметры  Рижское  Курское 

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