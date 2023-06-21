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Город (Москва и область)
22.06.2023, 18:42
С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2
22 июня — Mossovetinfo.ru — С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском напра...
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Город (Москва и область)
22.06.2023, 09:17
Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» - Проценко
22 июня — Mossovetinfo.ru — Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» — рядом за...
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Город (Москва и область)
21.06.2023, 09:19
Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье
21 июня — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника упали в среду утром на подлете к военным складам в Подмосковье, разрушен...