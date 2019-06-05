5 июня. Mossovetinfo.ru – С июня до октября на Филевской линии метро будет организовано девять технологических окон, сообщается на официальном сайте столичной подземки.
Раз в две недели в выходные дни участок Филевской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет закрываться для пассажиров. Технологические окна пройдут 8 и 9, а также 2 и 23 июня, 6,7 20 и 21 июля, 3,4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14, 15, 28 и 29 сентября.
В дни технологических окон поезда по Филевской линии будут ходить от станции «Киевская» до станций «Александровский сад» и «Международная», кроме того. С «Киевской» можно будет пересесть на одноименные станции Арбатско-Покровской и Кольцевой линии. Для пассажиров будут запускать компенсационные автобусные маршруты.
Технологические окна необходимы для проведения работ по реконструкции Филевской линии.
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