28 мая. Mossovetinfo.ru – С июня в центры госуслуг «Мои документы» передадут еще 25 услуг в сфере социальной защиты, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



С 3 июня в московских центрах Госуслуг можно будет подать документы на получение и перерасчет компенсационных выплат и пособий, подтвердить статус малоимущей семьи, подать документы на компенсацию расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и реабилитированных граждан, а также получить другие социальные услуги. В прошлом году за подобными услугами в Москве обратились более 90 тысяч человек.



В настоящее время в столичных МФЦ можно получить 12 услуг в области социальной сферы, а всего с мая по июль планируется передать в МФЦ более 70 подобных услуг.