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Город (Москва и область)     28.05.2019 09:38

С июня в центры «Мои документы» передадут еще 25 услуг соцзащиты

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Теги:  МФЦ  госуслуги  социальная сфера 

28 мая. Mossovetinfo.ru – С июня в центры госуслуг «Мои документы» передадут еще 25 услуг в сфере социальной защиты, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 3 июня в московских центрах Госуслуг можно будет подать документы на получение и перерасчет компенсационных выплат и пособий, подтвердить статус малоимущей семьи, подать документы на компенсацию расходов на ритуальные услуги умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и реабилитированных граждан, а также получить другие социальные услуги. В прошлом году за подобными услугами в Москве обратились более 90 тысяч человек.

В настоящее время в столичных МФЦ можно получить 12 услуг в области социальной сферы, а всего с мая по июль планируется передать в МФЦ более 70 подобных услуг.


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Теги: 
МФЦ  госуслуги  социальная сфера 

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