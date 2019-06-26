26 июня. Mossovetinfo.ru – Более 19 миллионов человек посетили парк «Зарядье» с момента открытия в сентябре 2017 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.



«Зарядье» стал первым парком, созданным в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет, а также единственным парком созданным в результате реновации городской территории, с сохранением ее исторической идентичности. Над созданием парка трудилось более 3 тысяч человек, а конструкции, построенные на территории парка, такие как парящий мост, концертный зал, подземный музей или ледяная пещера, являются уникальными.



С момента открытия парк завоевал международные премии как лучший проект в области общественных пространств архитектурного портала ArchDaily, лучший мультимедийный проект – InAVation Awards 2018, спецприз жюри в категории «Лучший проект восстановления городской среды» международной премии MIPIM Awards в Каннах. Американский журнал «Time» включил парк в топ-100 лучших мест мира.