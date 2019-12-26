26 декабря. Mossovetinfo.ru – С момента запуска первых двух маршрутов Московских центральных диаметров ими воспользовались уже 15,5 миллиона пассажиров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента транспорта столицы Максима Ликсутова.



Ликсутов отметил, что прирост пассажиропотока на МЦД составил 13%, в то время как на всем Московском направлении МЖД прирост пассажиропотока составляет 0,2-03%.



Ликсутов сообщил, что в связи с ростом пассажиропотока вопросы графика движения и составности поездов решены сотрудниками РЖД и Центральной пригородной пассажирской компании. Однако при этом идет каждодневная работа по повышению качества и комфортности перевозок.



Первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» были запущены 21 ноября. В дальнейшем планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово.

