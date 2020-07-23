23 июля. Mossovetinfo.ru – В новые квартиры в рамках программы реновации жилья в Москве с начала года переехали более 5,5 тысячи человек. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Еще 1,6 тысячи начали переезд по программе.
Всего с момента начала реализации программы переселение начали около 24 тысяч человек. Полностью отселены и снесены по технологии «умного сноса» 23 жилых здания, 8 из которых в 2020 году.
Программа реновации утверждена московскими властями в августе 2017 года. В нее входит 5174 домов. Программу планируется завершить в 2033 году.
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