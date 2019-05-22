22 мая. Mossovetinfo.ru – С начала года более 1,3 миллиона пассажиров оплатили проезд в метро и на МЦК с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Оснащать турникеты метрополитена специальными ридерами, позволяющими оплачивать проезд с помощью бесконтактных технологий стали в 2015 году, а на МЦК аналогичная работа началась в 2016 году. С марта 2019 года все станции метро и МЦК позволяют использовать бесконтактный способ оплаты.



Популярность подобного способа оплаты растет с каждым месяцем, так, в апреле с помощью бесконтактных технологий проезд оплатили 507 тысяч человек, в то время как в марте – более 280 тысяч.



Новые турникеты позволяют оплатить проезд с помощью банковских карт, поддерживающих технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов, имеющих функцию бесконтактной оплаты.