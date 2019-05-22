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Город (Москва и область)     22.05.2019 08:25

С начала года более 1,3 миллиона поездок в метро и на МЦК оплатили с помощью бесконтактных технологий

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Теги:  метро  МЦК  оплата проезда 

22 мая. Mossovetinfo.ru – С начала года более 1,3 миллиона пассажиров оплатили проезд в метро и на МЦК с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Оснащать турникеты метрополитена специальными ридерами, позволяющими оплачивать проезд с помощью бесконтактных технологий стали в 2015 году, а на МЦК аналогичная работа началась в 2016 году. С марта 2019 года все станции метро и МЦК позволяют использовать бесконтактный способ оплаты.

Популярность подобного способа оплаты растет с каждым месяцем, так, в апреле с помощью бесконтактных технологий проезд оплатили 507 тысяч человек, в то время как в марте – более 280 тысяч.

Новые турникеты позволяют оплатить проезд с помощью банковских карт, поддерживающих технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов, имеющих функцию бесконтактной оплаты.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦК  оплата проезда 

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