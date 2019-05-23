22 мая. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года более 1,3 тысячи московских семей получили выплаты в рамках программы страхования жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества Москвы.
Сообщается, что в настоящий момент более 2 миллионов столичных семей имеют действующие договоры страхования. Договоры позволяют защитить имущество от стихийных бедствий, пожаров, взрывов, а также от аварий систем водоснабжения, отопления и канализации.
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