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Город (Москва и область)     05.03.2019 09:57

С начала года экспертиза сэкономила бюджету Москвы 24 миллиарда рублей

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Теги:  Мосгосэкспертиза  бюджет Москвы  экономия 

5 марта. Mossovetinfo.ru – За первые два месяца 2019 года за счет экспертизы проектов, финансируемых из бюджета Москвы, удалось сэкономить 24 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте Стройокомплекса Москвы.

Сообщается, что с начала года Мосгосэкспертиза рассмотрела 1638 комплектов проектной документации и выдала 1113 положительных заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов. В 244 случаях были выданы отрицательные заключения.

Глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 года экономия бюджетных средств выросла на 3,3 миллиарда рублей.


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Теги: 
Мосгосэкспертиза  бюджет Москвы  экономия 

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