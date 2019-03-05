5 марта. Mossovetinfo.ru – За первые два месяца 2019 года за счет экспертизы проектов, финансируемых из бюджета Москвы, удалось сэкономить 24 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте Стройокомплекса Москвы.



Сообщается, что с начала года Мосгосэкспертиза рассмотрела 1638 комплектов проектной документации и выдала 1113 положительных заключений по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов. В 244 случаях были выданы отрицательные заключения.



Глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что по сравнению с первыми двумя месяцами 2018 года экономия бюджетных средств выросла на 3,3 миллиарда рублей.