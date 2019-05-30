30 мая. Mossovetinfo.ru – С начала года количество долгостроев в Москве сократилось на 17 объектов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В основном речь идет об объектах инженерной и транспортной инфраструктуры. Три объекта были введены в строй, еще на восьми объектах были выданы разрешения на строительство. На остальных объектах конструкции были демонтированы, территория благоустроена.



В настоящее время в списке долгострое Москвы насчитывается 244 объекта, из них 71 – городские, 144 – возводимые за счет инвесторов, 29 – федеральные.