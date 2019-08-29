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Город (Москва и область)     29.08.2019 13:06

С начала года количество долгостроев в Москве сократилось на 39 объектов

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Теги:  долгострои  строительство 

29 августа. Mossovetinfo.ru – С начала года из перечня объектов незавершенного строительства исключено 39 объектов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Семь объектов были достроены и введены в эксплуатацию, на 15 объектах возобновились строительные работы, еще на 17 объектах достройка была признана нецелесообразной, конструкции демонтированы, территория благоустроена.

Работа по сокращению количества долгостроев в Москве ведется с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время в перечень долгостроев входит 273 объекта.


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Теги: 
долгострои  строительство 

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