29 августа. Mossovetinfo.ru – С начала года из перечня объектов незавершенного строительства исключено 39 объектов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.



Семь объектов были достроены и введены в эксплуатацию, на 15 объектах возобновились строительные работы, еще на 17 объектах достройка была признана нецелесообразной, конструкции демонтированы, территория благоустроена.



Работа по сокращению количества долгостроев в Москве ведется с 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время в перечень долгостроев входит 273 объекта.