1 марта. Mossovetinfo.ru – С начала года на «горячую линию» по вопросам программы реновации жилья поступило 2837 обращений, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.



Отмечается, что задаваемые вопросы касаются сроков переселения домов, попавших в программу реновации, списка стартовых площадок, порядка предоставления нового жилья. С начала года специалисты Единого контактного центра рассмотрели почти 3,8 тысячи вопросов.



Также в сообщении напоминается, что звонки на «горячую линию» Контакт-центра городского Стройкомплекса, Общественного штаба по контролю за реализацией Программы реновации абсолютно бесплатны.