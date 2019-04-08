8 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала года Мосгосстройнадзор проверил качество работ на строительстве более 50 домов, которые строятся в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба ведомства.



На стройках 52 домов проведено 59 проверок, оформлено 350 заключений, из которых большинство – положительные.



Качество работ проверялось на всех этапах строительства: от земляных работ и устройства оснований домов до фасадных работ. Отдельное внимание уделялось монолитным работам, от которых зависит безопасность зданий. Кроме того, были проведены геодезический контроль планового положения зданий, а также геофизическое обследование новостроек. Также был проведены отдельные проверки используемых материалов и конструкций, в том числе на негорючесть.



В течение года планируется провести более 4 тысяч испытаний и исследований в домах, строящихся в рамках программы реновации.