8 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала года Мосгосстройнадзор проверил качество работ на строительстве более 50 домов, которые строятся в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба ведомства.
На стройках 52 домов проведено 59 проверок, оформлено 350 заключений, из которых большинство – положительные.
Качество работ проверялось на всех этапах строительства: от земляных работ и устройства оснований домов до фасадных работ. Отдельное внимание уделялось монолитным работам, от которых зависит безопасность зданий. Кроме того, были проведены геодезический контроль планового положения зданий, а также геофизическое обследование новостроек. Также был проведены отдельные проверки используемых материалов и конструкций, в том числе на негорючесть.
В течение года планируется провести более 4 тысяч испытаний и исследований в домах, строящихся в рамках программы реновации.
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