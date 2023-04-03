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Город (Москва и область)
05.04.2023, 10:47
С начала года Росреестр провел в Подмосковье 386 надзорных мероприятий
5 апреля, Mossovetinfo.ru - С начала 2023 года госинспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра по ...
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Город (Москва и область)
05.04.2023, 08:18
Все работы на Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца года - зам мэра
5 апреля, Mossovetinfo.ru - Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершат...
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Город (Москва и область)
03.04.2023, 20:42
Губернатор Подмосковья доложил Путину о работе в 2022 году на встрече в Кремле
3 марта, Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил главе государства о результатах раб...