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Город (Москва и область)     05.04.2023 10:47

С начала года Росреестр провел в Подмосковье 386 надзорных мероприятий

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Теги:  Росреестр  контроль  сельхозземли 

5 апреля, Mossovetinfo.ru - С начала 2023 года госинспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра по Московской области проверили 386 надзорных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

Было обследовано, в том числе современными технологичными мерами контроля, более 5,3 тыс га земельных участков. Особо внимание уделено сельхозземлям.

Нарушения выявили на 0,1 тысячи га проверенных участков.

С начала года сотрудники Росреестра провели 386 надзорных мероприятий, в ходе которых обследовали земельные участки общей площадью свыше 5,3 тысячи гектаров.

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Теги: 
Росреестр  контроль  сельхозземли 

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