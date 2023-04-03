С начала года Росреестр провел в Подмосковье 386 надзорных мероприятий

5 апреля, Mossovetinfo.ru - С начала 2023 года госинспекторы по использованию и охране земель Управления Росреестра по Московской области проверили 386 надзорных мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.



Было обследовано, в том числе современными технологичными мерами контроля, более 5,3 тыс га земельных участков. Особо внимание уделено сельхозземлям.



Нарушения выявили на 0,1 тысячи га проверенных участков.



С начала года сотрудники Росреестра провели 386 надзорных мероприятий, в ходе которых обследовали земельные участки общей площадью свыше 5,3 тысячи гектаров.