18 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года в московском метро запущены 30 поездов нового поколения «Москва» сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Инновационные поезда постепенно заменяют старые модели подвижного состава метро. В настоящее время поезда «Москва» уже занимают третье место в московском метро по количеству работающих составов, чаще в подземке можно встретить только поезда «Ока» и «Номерной».



Всего в московском метро сейчас курсирует 132 поезда «Москва». Они ходят на самых загруженных и на новых линиях: Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и БКЛ.



До конца года московский метрополитен запустит еще 39 поездов «Москва», которые будут ходить на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.