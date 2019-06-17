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Город (Москва и область)     18.06.2019 08:29

С начала года в московском метро запущено 30 поездов «Москва»

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Теги:  метро  метрополитен  поезд Москва 

18 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года в московском метро запущены 30 поездов нового поколения «Москва» сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Инновационные поезда постепенно заменяют старые модели подвижного состава метро. В настоящее время поезда «Москва» уже занимают третье место в московском метро по количеству работающих составов, чаще в подземке можно встретить только поезда «Ока» и «Номерной».

Всего в московском метро сейчас курсирует 132 поезда «Москва». Они ходят на самых загруженных и на новых линиях: Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и БКЛ.

До конца года московский метрополитен запустит еще 39 поездов «Москва», которые будут ходить на Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Калужско-Рижской и Некрасовской линиях.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  поезд Москва 

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