Другие материалы
-
Город (Москва и область)
18.06.2019, 08:29
С начала года в московском метро запущено 30 поездов «Москва»
18 июня. Mossovetinfo.ru – С начала года в московском метро запущены 30 поездов нового поколения «Москва» сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Инновационные поезда ...
-
Город (Москва и область)
17.06.2019, 21:29
В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
17 июня. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве благоустроят 162 зеленых территории. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Это 16 московских парков, а также5...
-
Город (Москва и область)
17.06.2019, 15:43
На Московском урбанистическом форуме назовут лучшие городские проекты
17 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовало голосование за лучшие городские проекты, победителей объявят на Московском урбанистическом форуме 2019, который пройдет в парке «Зарядье» с 4 по 7 июл...