С начала года в Москве сдали в эксплуатацию 15 домов по реновации

28 апреля. Mossovetinfo.ru — С начала года в семи городских округах Москвы сдали в эксплуатацию 15 домов по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, общая площадь сданных в эксплкуатацию домов составляет 170 тысяч квадратных метров. Это позволяет начать переселение по реновации 6,3 тысячи человек.



По словам заммэра Андрея Бочкарева, с начала старта программы реновации в Москве сдано в эксплуатацию 112 новостроек. Кроме того, еще 274 дома находятся в стадии проектирования и строительства.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вслед за Москвой программа реновации жилья будет запущена в Подмосковье.