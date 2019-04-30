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Город (Москва и область)     30.04.2019 09:46

С начала года в Москве снесли 4 дома по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  прогграмма реновации 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года в Москве в рамках программы реновации жилья снесено четыре дома, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента Сергея Левкина, с начала действия программы реновации в Москве снесено уже 7 домов, еще два дома полностью расселены. В настоящее время идет переселение жителей 35 домов из 59 включенных в программу в качестве «стартовых».

Всего в 2019 году в рамках программы реновации жилья планируется переселить в новые квартиры 12 тысяч человек.


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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  прогграмма реновации 

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