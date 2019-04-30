30 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года в Москве в рамках программы реновации жилья снесено четыре дома, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.



По словам главы департамента Сергея Левкина, с начала действия программы реновации в Москве снесено уже 7 домов, еще два дома полностью расселены. В настоящее время идет переселение жителей 35 домов из 59 включенных в программу в качестве «стартовых».



Всего в 2019 году в рамках программы реновации жилья планируется переселить в новые квартиры 12 тысяч человек.