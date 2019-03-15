15 марта. Mossovetinfo.ru – С начла 2019 года в Москве ввели в строй больше недвижимости, чем в I квартале 2018 года, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Всего я 1 января в Москве ввели в строй 2,216 миллиона квадратных метров недвижимости, в то время как за I квартал прошлого года было введено 742 тысячи квадратных метров недвижимости.
Отмечается, что досрочно перевыполнен план по введению в строй жилой недвижимости – с начала года уже введено в эксплуатацию 1,138 миллиона квадратных метров жилья.
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