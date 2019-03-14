14 марта. Mossovetinfo.ru – С начала года около тысячи москвичей переехали в новые квартиры в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, с начала года новое жилье получили жители порядка 500 квартир, чьи дома попали в программу реновации.



Ранее сообщалось, что в новые квартиры переезжают жители 50 домов в различных городских округах. Левкин сообщил, что до конца года начнется переезд жителей еще 50 старых домов.