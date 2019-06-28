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Город (Москва и область)     28.06.2019 11:20

С начала года заключено 180 договоров на покупку дополнительных площадей по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

28 июня. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года заключено 180 договоров на покупку дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, с момента старта программы Московский фонд реновации заключил уже 389 договоров на покупку дополнительных жилых площадей. Больше всего подобных договоров заключено в Бескудниковском и Академическом районах, а также в районе Проспект Вернадского.

Левкин также сообщил, что правом купить дополнительные квадратные метры по программе реновации готова воспользоваться каждая 12-я семья.


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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  реновация жилья  программа реновации 

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