28 июня. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года заключено 180 договоров на покупку дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Как сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, с момента старта программы Московский фонд реновации заключил уже 389 договоров на покупку дополнительных жилых площадей. Больше всего подобных договоров заключено в Бескудниковском и Академическом районах, а также в районе Проспект Вернадского.



Левкин также сообщил, что правом купить дополнительные квадратные метры по программе реновации готова воспользоваться каждая 12-я семья.