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Город (Москва и область)
28.06.2019, 11:48
Участок дороги в районе аэропорта Шереметьево затопило
28 июня. Mossovetinfo.ru – В районе аэропорта Шереметьево-1 произошло подтопление участка дороги, в результате затруднен доступ в Терминал B, сообщает пресс-служба аэропорта. Затоплены участк...
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Город (Москва и область)
28.06.2019, 11:20
С начала года заключено 180 договоров на покупку дополнительных площадей по реновации
28 июня. Mossovetinfo.ru – С начала 2019 года заключено 180 договоров на покупку дополнительных квадратных метров в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса ...
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Город (Москва и область)
28.06.2019, 09:46
Дом на 258 квартир построят в Солнцеве по программе реновации
28 июня. Mossovetinfo.ru – Жилой дом на 258 квартир будет построен в Солнцеве по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы. Двухсекцио...