8 мая. Mossovetinfo.ru – Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала мая, сообщает портал «Метеоновости».
За первые 7 дней месяца в Москве выпало 42% майской нормы осадков.
При этом, если в первый день месяца температура воздуха в Москве была ниже нормы на 2,2 градуса, то уже 2 мая температура достигла нормы, а затем стала значительно выше нормы. Средняя температура за первые 7 дней мая оказалась выше нормы почти на 3 градуса.
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