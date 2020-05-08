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Город (Москва и область)     08.05.2020 12:37

С начала мая в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков

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Теги:  погода  осадки 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Более 40% месячной нормы осадков выпало в Москве с начала мая, сообщает портал «Метеоновости».

За первые 7 дней месяца в Москве выпало 42% майской нормы осадков.

При этом, если в первый день месяца температура воздуха в Москве была ниже нормы на 2,2 градуса, то уже 2 мая температура достигла нормы, а затем стала значительно выше нормы. Средняя температура за первые 7 дней мая оказалась выше нормы почти на 3 градуса.


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Теги: 
погода  осадки 

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