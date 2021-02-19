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Город (Москва и область)     19.02.2021 10:42

С начала программы реновации поступило более 900 обращений на докупку площадей

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Теги:  программа реновации жилья  покупка жилья  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – За время реализации программы реновации жилья в Московский фонд реновации поступило уже более 900 обращений на приобретение дополнительных площадей в рамках программы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на главу департамента Сергея Левкина.

По словам Левкина, непосредственно в момент переселения от жителей поступило 748 заявок на покупку дополнительных квадратных метров, еще 190 заявлений поступило от жителей в течение 2 лет после переезда. К настоящему моменту заключено 745 договоров.

Левкин напомнил, что все участники программы могут при переезде докупить дополнительные квадратные метры со скидкой в 10%. При этом, можно использовать как собственные средства, так и заемные средства кредитных организаций. Однако площадь приобретаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров, а воспользоваться правом на покупку дополнительных площадей можно один раз.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  покупка жилья  программа реновации  жилье  реновация жилья  реновация 

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