20 марта. Mossovetinfo.ru – С начала режима самоизоляции в Москве с помощью видеокамер выявили 145 человек, которые нарушили режим обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
По словам Данчикова, только за прошедшие выходные с помощью систем видеонаблюдения было выявлено 55 таких нарушителей.
Все нарушители – граждане у которых заболевание коронавирусом проходит в легкой форме или лица, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали добровольное согласие о нахождении дома.
За нарушение карантина все они были оштрафованы и направлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, где будут находится до выздоровления.
Данчиков также сообщил, что большинство нарушителей – москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.
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