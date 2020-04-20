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Город (Москва и область)     20.04.2020 18:49

С помощью камер видеонаблюдения в Москве выявили 145 нарушителей карантина

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Теги:  карантин  нарушение  коронавирус  видеонаблюдение 

20 марта. Mossovetinfo.ru – С начала режима самоизоляции в Москве с помощью видеокамер выявили 145 человек, которые нарушили режим обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, только за прошедшие выходные с помощью систем видеонаблюдения было выявлено 55 таких нарушителей.

Все нарушители – граждане у которых заболевание коронавирусом проходит в легкой форме или лица, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали добровольное согласие о нахождении дома.

За нарушение карантина все они были оштрафованы и направлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, где будут находится до выздоровления.

Данчиков также сообщил, что большинство нарушителей – москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.


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Теги: 
карантин  нарушение  коронавирус  видеонаблюдение 

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