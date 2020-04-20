20 марта. Mossovetinfo.ru – С начала режима самоизоляции в Москве с помощью видеокамер выявили 145 человек, которые нарушили режим обязательной самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.



По словам Данчикова, только за прошедшие выходные с помощью систем видеонаблюдения было выявлено 55 таких нарушителей.



Все нарушители – граждане у которых заболевание коронавирусом проходит в легкой форме или лица, проживающие с ними в одной квартире. Все они подписали добровольное согласие о нахождении дома.



За нарушение карантина все они были оштрафованы и направлены в обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках или Алтуфьево, где будут находится до выздоровления.



Данчиков также сообщил, что большинство нарушителей – москвичи в возрасте от 30 до 55 лет.