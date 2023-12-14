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Город (Москва и область)
17.12.2023, 11:00
С понедельника, 18 декабря, синоптики прогнозируют в Москве и регионе плюсовую температуру
17 декабря — Mossovetinfo.ru — С понедельника, 18 декабря 2023 года, и включительно по субботу, 23 декабря, синоптики прог...
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Город (Москва и область)
16.12.2023, 07:43
Семь городских проектов столицы России отмечены премией Рунета в 2023 году - Собянин
16 декабря — Mossovetinfo.ru — В 2023 году семь городских проектов отмечены премией Рунета, - сообщил мэр Москвы Сергей ...
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Город (Москва и область)
14.12.2023, 09:50
Девять украинских беспилотников уничтожило ночью ПВО
14 декабря — Mossovetinfo.ru — Ночью дежурными средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террори...