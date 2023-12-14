С понедельника, 18 декабря, синоптики прогнозируют в Москве и регионе плюсовую температуру

17 декабря — Mossovetinfo.ru — С понедельника, 18 декабря 2023 года, и включительно по субботу, 23 декабря, синоптики прогнозируют в Москве плюсовую температуру и мокрый снег, Согласно прогнозу в плюс температура перейдет с воскресенья 17 декабря.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.



17 декабря ожидается облачность, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипания, гололед, гололедица и до +1 градуса. Циклон, принесший на минувшей неделе в столичный регион существенные осадки в виде снега, начнет затухать и уходить из столичного региона.



Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.



В понедельник - среду в Москве температура днем и ночью прогнозируется от +1 до +3 градусов тепла, в Подмосковье в отдельных районах может быть чуть выше.