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Город (Москва и область)     17.12.2023 11:00

С понедельника, 18 декабря, синоптики прогнозируют в Москве и регионе плюсовую температуру

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Теги:  погода  Москва  Московская область  потепление  Гидрометцентр 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — С понедельника, 18 декабря 2023 года, и включительно по субботу, 23 декабря, синоптики прогнозируют в Москве плюсовую температуру и мокрый снег, Согласно прогнозу в плюс температура перейдет с воскресенья 17 декабря.
Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

17 декабря ожидается облачность, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипания, гололед, гололедица и до +1 градуса. Циклон, принесший на минувшей неделе в столичный регион существенные осадки в виде снега, начнет затухать и уходить из столичного региона.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В понедельник - среду в Москве температура днем и ночью прогнозируется от +1 до +3 градусов тепла, в Подмосковье в отдельных районах может быть чуть выше.

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Карта места

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Теги: 
погода  Москва  Московская область  потепление  Гидрометцентр 

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