С вечера 28 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА — Собянин

29 ноября— Mossovetinfo.ru — В ночь с 28 на 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА, большая часть нейтрализована на дальних подступах, 105 дрона сбили на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе «Макс».



«В период с 17.00 28 ноября по 07.00 29 ноября в сторону Московского региона летели 542 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 105 «беспилотников уничтожены на подлете к Москве", - сообщил мэр Москвы Собянин.



В течение ночи на 29 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 1 017 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1017 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Татарстан и Республики Крым», - сообщили в Минобороны РФ.