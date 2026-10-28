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Город (Москва и область)
30.10.2026, 08:56
С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА - Собянин
30 октября — Mossovetinfo.ru — С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, большая часть уничтоже...
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Город (Москва и область)
29.10.2026, 08:11
231 БПЛА уничтожены ПВО на подлете к Москве с вечера среды - Собянин
29 октября — Mossovetinfo.ru — 231 БПЛА уничтожены на подлете к Москве с 20:30 мск среды до 07:00 мск четверга. Большая часть...
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Город (Москва и область)
28.10.2026, 10:19
Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто
28 октября — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта временно перекрыто на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Мо...