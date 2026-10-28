С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА - Собянин

30 октября — Mossovetinfo.ru — С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, 170 - на подлете к Москве.



«В период с 20.30 29 октября до 07.30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. Сто семьдесят беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», - написал Собянин в канале на платформе «Макс».



«Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.