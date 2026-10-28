 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
Город (Москва и область)     30.10.2026 08:56

С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА - Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  СВО  Украина  Собянин 

30 октября — Mossovetinfo.ru — С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, 170 - на подлете к Москве.

«В период с 20.30 29 октября до 07.30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО Минобороны на дальних рубежах. Сто семьдесят беспилотников нейтрализовано на подлете к Москве», - написал Собянин в канале на платформе «Макс».

«Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», - говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БПЛА  беспилотники  Москва  регион  ПВО  Минобороны  СВО  Украина  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:56 Город (Москва и область) С вечера четверга в сторону Московского региона летело 862 БПЛА - Собянин

08:42 Происшествия Из-за взлома криптобиржи Binance ущерб составил $6,3 млрд

08:11 Город (Москва и область) 231 БПЛА уничтожены ПВО на подлете к Москве с вечера среды - Собянин

10:19 Город (Москва и область) Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто

09:53 Город (Москва и область) В Москве ожидается до 13 градусов тепла до конца рабочей недели - Гидрометцентр РФ

Актуальные материалы

08:09 В России ВС РФ с 04:00 мск прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины

07:10 В мире Трамп отказался от применения санкций в отношении России по закону Грэма на неопределенное время

12:31 В мире РФ готова поставить в США 800 тыс. тонн дизеля в октябре - ноябре

08:29 Город (Москва и область) Подмосковье: силами ПВО уничтожены и подавлены 185 БПЛА, есть раненые, погибший

14:32 Власть Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы - СПИСОК

16:07 Власть СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru