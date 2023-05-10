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Город (Москва и область)     10.05.2023 13:19

С жалобами на укусы клещей в Подмосковье с начала сезона обратились 1 тысяча 709 человек

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Теги:  клещи  присасывание  укус  медики  обращения  Роспотребнадзор 

10 мая. Mossovetinfo.ru - 1 тысяча 709 человек, в том числе 460 детей обратились в Московской области в медучреждения с жалобами на укусы клещей с начала сезона, - сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 1 тыс. 709 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 460 среди детей», - говорится в сообщении.

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Теги: 
клещи  присасывание  укус  медики  обращения  Роспотребнадзор 

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