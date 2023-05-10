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Город (Москва и область)
10.05.2023, 13:19
С жалобами на укусы клещей в Подмосковье с начала сезона обратились 1 тысяча 709 человек
10 мая. Mossovetinfo.ru - 1 тысяча 709 человек, в том числе 460 детей обратились в Московской области в медучреждения с жал...
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Город (Москва и область)
10.05.2023, 07:24
Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве 10 мая
10 мая - Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, преимущественно без осадков и до 17 градусов тепла — такая погода ожи...
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Город (Москва и область)
10.05.2023, 07:10
С 10 мая открыто движение между станциями метро «Автозаводская» и «Орехово» - Собянин
10 мая - Mossovetinfo.ru - Участок от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» Замоскворецкой линии метрополитен...