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Город (Москва и область)     18.09.2019 10:58

Садовое кольцо перекроют 21 сентября в связи с проведением мотофестиваля

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Теги:  Садовое кольцо  перекрытие движения  мотофестиваль 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Садовое кольцо и проспект Академика Сахарова перекроют в субботу, 21 сентября в связи с проведением мотофестиваля, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.

В рамках фестиваля состоится мотопробег по Садовому кольцу. В связи с этим Садовое кольцо будет перекрыто с 11:15 дня. Движение по Садовому кольцу будет открываться по мере прохождения мотоколонны.

Участок проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садово-Спасской улицы будет перекрыт с 03:00 до 23:59.

Кроме того, в связи с подготовкой к проведению мотофестиваля, участок проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улица Маши Порываевой будут перекрыты с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября.


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Карта места

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Теги: 
Садовое кольцо  перекрытие движения  мотофестиваль 

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