18 сентября, Mossovetinfo.ru – Садовое кольцо и проспект Академика Сахарова перекроют в субботу, 21 сентября в связи с проведением мотофестиваля, сообщает пресс-служба транспортного комплекса Москвы.



В рамках фестиваля состоится мотопробег по Садовому кольцу. В связи с этим Садовое кольцо будет перекрыто с 11:15 дня. Движение по Садовому кольцу будет открываться по мере прохождения мотоколонны.



Участок проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садово-Спасской улицы будет перекрыт с 03:00 до 23:59.



Кроме того, в связи с подготовкой к проведению мотофестиваля, участок проспекта Академика Сахарова от Садово-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улица Маши Порываевой будут перекрыты с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября.