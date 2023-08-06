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Город (Москва и область)     07.08.2023 16:30

Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

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Теги:  МосгорБТИ  взлом  хакеры 

7 августа — Mossovetinfo.ru — Проукраинские хакеры 7 августа, ночью, взломали сайт МосгорБТИ. Они заявили, что получили «все данные о местах проживания и собственности» жителей Москвы.

Комплекс экономической политики столицы опроверг эту информацию, заявив в telegram-канале , что хакеры получили доступ только к публикации материалов на сайте и утечки баз данных не допущено.

"Сегодня утром злоумышленники получили доступ к публикации материалов на сайте МосгорБТИ. При этом никакой утечки данных допущено не было. Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

На момент данной публикации (16:30 мск), сайт МосгорБТИ недоступен.

Ранее в августе московские власти сообщали, что за полгода МосгорБТИ обработало около 30 тысяч заказов. Каждое второе обращение поступило через интернет. В электронном виде на сайте МосгорБТИ можно заказать более 70 видов документов, предоставляемых в рамках технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, проектирования перепланировок, подготовки экспертных заключений, проектов межевания территорий.

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Теги: 
МосгорБТИ  взлом  хакеры 

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