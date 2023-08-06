Сайт МосгорБТИ взломали проукраинские хакеры

7 августа — Mossovetinfo.ru — Проукраинские хакеры 7 августа, ночью, взломали сайт МосгорБТИ. Они заявили, что получили «все данные о местах проживания и собственности» жителей Москвы.



Комплекс экономической политики столицы опроверг эту информацию, заявив в telegram-канале , что хакеры получили доступ только к публикации материалов на сайте и утечки баз данных не допущено.



"Сегодня утром злоумышленники получили доступ к публикации материалов на сайте МосгорБТИ. При этом никакой утечки данных допущено не было. Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.



На момент данной публикации (16:30 мск), сайт МосгорБТИ недоступен.



Ранее в августе московские власти сообщали, что за полгода МосгорБТИ обработало около 30 тысяч заказов. Каждое второе обращение поступило через интернет. В электронном виде на сайте МосгорБТИ можно заказать более 70 видов документов, предоставляемых в рамках технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, проектирования перепланировок, подготовки экспертных заключений, проектов межевания территорий.