Сбер запустил сервис "Регистрация и расчёты" для сделок с жильём без ипотеки

26 апреля, Mossovetinfo.ru - С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис "Регистрация и расчеты", который существенно упрощает сделки с землёй и жильём. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья и доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Сбербанка.



"Оформляя сделки с жильём, 2,3 млн клиентов Домклик уже воспользовались сервисом "Электронная регистрация", а 2 млн из них выбрали услугу "Безопасные расчёты". Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис "Регистрация и расчёты" поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить", - отмечается в сообщение.



Также сообщается, что услуга подешевела и для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга новая стоимость услуги — 10 150 рублей, из которых 7 800 – оплата услуг банка, а 2 350 – госпошлина.