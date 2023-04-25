 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     26.04.2023 07:37

Сбер запустил сервис "Регистрация и расчёты" для сделок с жильём без ипотеки

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  недвижимость  жилье  земля  регистрация  расчёты  Сбер 

26 апреля, Mossovetinfo.ru - С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис "Регистрация и расчеты", который существенно упрощает сделки с землёй и жильём. Сервис работает для сделок между физлицами в отношении вторичного жилья и доступен при покупке и продаже недвижимости за свои средства, то есть без ипотеки, — сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе Сбербанка.

"Оформляя сделки с жильём, 2,3 млн клиентов Домклик уже воспользовались сервисом "Электронная регистрация", а 2 млн из них выбрали услугу "Безопасные расчёты". Поэтому Домклик решил усовершенствовать эти услуги и объединить их в одну. Новый сервис "Регистрация и расчёты" поможет участникам сделки зарегистрировать своё жильё в Росреестре, безопасно провести расчёты друг с другом — и при этом сэкономить", - отмечается в сообщение.

Также сообщается, что услуга подешевела и для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга новая стоимость услуги — 10 150 рублей, из которых 7 800 – оплата услуг банка, а 2 350 – госпошлина.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
недвижимость  жилье  земля  регистрация  расчёты  Сбер 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:37 Город (Москва и область) Сбер запустил сервис "Регистрация и расчёты" для сделок с жильём без ипотеки

07:21 Город (Москва и область) До 19 градусов тепла, дождь ожидаются в столичном регионе 26 апреля

07:53 Город (Москва и область) Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной - Собянин

14:36 В России Севастополь пытались атаковать "тремя безэкипажными быстроходными катерами" - Минобороны

10:00 Город (Москва и область) Московских студентов приглашают на молодежный интенсив в туристической отрасли

Актуальные материалы

10:29 Общество Май, последний месяц весны, богат на выходные - Минтруд РФ (календарь)

09:07 Город (Москва и область) В Москве начались Дни культурного наследия

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru