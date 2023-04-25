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26.04.2023, 07:37
Сбер запустил сервис "Регистрация и расчёты" для сделок с жильём без ипотеки
26 апреля, Mossovetinfo.ru - С 24 апреля на Домклик Сбербанка заработал новый сервис "Регистрация и расчеты", который су...
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26.04.2023, 07:21
До 19 градусов тепла, дождь ожидаются в столичном регионе 26 апреля
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 19 градусов тепла, атмосферное ...
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25.04.2023, 07:53
Парковка на улицах Москвы 1, 8 и 9 мая будет бесплатной - Собянин
25 апреля. Mossovetinfo.ru - Парковка на улицах Москва 1, 8 и 9 мая будет бесплатной, сообщил в своем Telegram-канале мэр Серг...