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Город (Москва и область)     13.07.2022 12:15

Сбербанк зафиксировал первое снижение цен на квартиры в новостройках Москвы за 2,5 года - РБК

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Теги:  Москва  квартиры  цены  Сбериндекс 

13 июля. Mossovetinfo.ru - Средняя цена квадратного метра при покупке квартир на первичном рынке в Москве в мае 2022 года снизилась на 1,5% по сравнению с апрелем, свидетельствуют данные «СберИндекса», сообщает РБК. В мае квартиры в новостройках столицы продавались в среднем по 260,2 тыс. руб. за 1 кв. м, а в апреле на 4 тыс. руб. дороже — 264,3 тыс. руб. «СберИндекс» рассчитывает среднюю цену квадратного метра на основании фактических сделок, а не цен в объявлениях о продаже, которые зачастую отличаются от реальных.

Отмечается, что впервые с осени 2019 года зафиксировано снижение цен на квартиры в новостройках в Москве. Динамика цен до конца года будет зависеть от ставок по ипотеке, в том числе на вторичном рынке.

По оценке Bloomberg Economics, Россия находится в десятке стран с самым высоким уровнем риска снижения цен на недвижимость.

30 января 2022 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что из-за однозначного снижения спроса на квартиры в обозримом будущем цены на квартиры пойдут вниз, либо будут расти гораздо медленнее, чем в два предыдущих года.


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Теги: 
Москва  квартиры  цены  Сбериндекс 

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