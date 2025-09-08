Сбито девять беспилотников на подлете к Москве ночью – Собянин

12 сентября — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников было сбито, уничтожено силами ПВО на подлете к Москве ночью, сообщил мэр столицы сергей Собянин в своем зарегистрированном в перечне РКН телеграм-канале.



«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщил Собянин в 1:27 мск.



Также мэр столицы сообщил, что было сбито, уничтожено в 1:46 мск – «ещё два вражеских беспилотника», в 2:04 мск – «ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву», в 2:42 мск – «ещё два беспилотника, летевших на Москву».



Накануне Минобороны в своем официальном информационном канале сообщило, что в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе: 20 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Курской области.