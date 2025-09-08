Другие материалы
Город (Москва и область)
12.09.2025, 07:17
Сбито девять беспилотников на подлете к Москве ночью – Собянин
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Девять беспилотников было сбито, уничтожено силами ПВО на подлете к Москве ночью, соо...
Город (Москва и область)
08.09.2025, 16:05
Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Москва подала заявку на проведение в 2028 году World Urban Forum. Об этом сообщил министр правит...
Город (Москва и область)
08.09.2025, 06:32
Переменная облачность и до плюс 24 ожидаются в Москве и регионе 8 сентября
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоск...