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Город (Москва и область)     13.04.2022 09:51

Сборник «Алгоритмы для бизнеса» поможет предпринимателям разобраться в мерах поддержки

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Теги:  Москва. бизнес  Сергунина  инструкции  алгоритмы  власть  эффективность  санкции 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Московские власти на странице горячей линии для бизнеса разместили сборник «Алгоритмы для бизнеса», который поможет предпринимателям разобраться в мерах поддержки

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отмечает, что сборник пошаговых инструкций содержит информацию о принятых мерах поддержки предпринимателей в условиях санкционных ограничений, дает ответы как о различных мерах финансовой поддержки, так и на часто задаваемые вопросы в сфере трудовых отношений.

Инструкции для предпринимателей постоянно обновляются, актуализируются, с учетом изменения законов и нормативной базы. Сборник можно читать на сайте, скачать.

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Теги: 
Москва. бизнес  Сергунина  инструкции  алгоритмы  власть  эффективность  санкции 

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