28 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро устранен, движение поездов введено в график, сообщается в официальном микроблоге московского метрополитена в Twitter.



Ранее сообщалось, что по техническим причинам на Замоскворецкой линии метро были увеличены интервалы движения поездов.