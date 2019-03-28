28 марта. Mossovetinfo.ru – На Замоскворецкой линии метро произошел сбой в движении поездов, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.
Сообщается, что по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов.
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