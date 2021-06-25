18:50 Город (Москва и область) Сбой произошел вечером 25 июня на синей ветке метро
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
18:30 Происшествия Полиция пресекла продажу фиктивных справок об освобождении от вакцинации против COVID-19
15:27 Город (Москва и область) В Москве продлили запрет на ночную работу баров и ресторанов
14:49 В России Минздрав разрешил прививать беременных «Спутником V»
18:40 Город (Москва и область) Москва вышла на антирекорд по госпитализациям больных с COVID-19 - Ракова
16:18 Мнения Эпидемиолог Минздрава рекомендовал вакцинировать детей от COVID-19
14:16 В России С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан
11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19
10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос
10:41 Город (Москва и область) Оперштаб рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса