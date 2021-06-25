Сбой произошел вечером 25 июня на синей ветке метро

25 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером 25 июня на Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.



На центральном участке временно увеличены интервалы движения. На станции «Арбатская» людей высадили из поезда, состав убран с линии для проверки.