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Город (Москва и область)     19.05.2021 21:24

Сбой в движении поездов произошел вечером 19 мая на салатовый ветке метро

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Теги:  метро  метрополитен 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в среду, 19 мая, на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» из-за человека на пути.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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