Сбой в движении поездов произошел вечером 19 мая на салатовый ветке метро

19 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером в среду, 19 мая, на Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.



Нет движения поездов на участке «Зябликово» – «Марьино» из-за человека на пути.