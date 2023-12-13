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Город (Москва и область)     16.12.2023 07:43

Семь городских проектов столицы России отмечены премией Рунета в 2023 году - Собянин

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Теги:  Рунет  Москва  премия  диплом  Собянин  2023 

16 декабря — Mossovetinfo.ru — В 2023 году семь городских проектов отмечены премией Рунета, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале. 15 декабря в Москве, на площадке "ВЭБ Центр", состоялась торжественная церемония вручения национальной награды "Премия Рунета 2023". Награду вручили в 6 основных и 8 специальных номинациях, а также в номинации Народного голосования "Лучший социальный проект Рунета". В этом году почетная награда в области цифровых достижений вручена в двадцатый раз.

Собянин сообщил, что призерами премии Рунета в 2023 году стали:

— благотворительный сервис (http://mos.ru/blago) на портале mos.ru — он помогает жителям узнавать о программах и переводить пожертвования, к сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций;

— облачная платформа Mos.Hub (https://hub.mos.ru/) — сервис для совместной разработки ПО, где можно хранить и улучшать код;

— цифровая экосистема Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, обеспечивающая своевременное оказание услуг пассажирам;  

— дипломом конкурса отмечен городской проект, позволяющий молодежи начать карьеру в IT и поучаствовать в развитии городских цифровых проектов на стажировке "IT-город";

— диплом получил проект RUSSPASS.Бизнес — деловой портал для туротрасли Москвы и регионов России. Он объединяет индустрию в едином информационном пространстве, предоставляет аналитические срезы и площадку для коммуникации участникам рынка;

— отмечен проект для Московского урбанистического форума, — аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" - яркий пример сотрудничества современных медиахудожников и искусственного интеллекта;

— отмечен информационный онлайн-проект "Перезвони сам" (https://sam.mos.ru/) — на сайте размещены инструкции, анонсы, записи вебинаров и другие материалы, помогающие уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества.
Премией рунета отмечены семь городских проектов Москвы, номинации, Рунет, премия Рунета

Напомним, что в конце ноября Госдума приняла решение о продлении до 1 января 2025 года переходного периода для введения нового порядка регистрации на сайтах.

По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России по итогам 2022 года ожидался в размере 12 трлн рублей, продемонстрировав рост 24%.

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Теги: 
Рунет  Москва  премия  диплом  Собянин  2023 

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