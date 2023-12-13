16 декабря — Mossovetinfo.ru — В 2023 году семь городских проектов отмечены премией Рунета, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в телеграм-канале. 15 декабря в Москве, на площадке "ВЭБ Центр", состоялась торжественная церемония вручения национальной награды "Премия Рунета 2023". Награду вручили в 6 основных и 8 специальных номинациях, а также в номинации Народного голосования "Лучший социальный проект Рунета". В этом году почетная награда в области цифровых достижений вручена в двадцатый раз.
Собянин сообщил, что призерами премии Рунета в 2023 году стали:
— благотворительный сервис (http://mos.ru/blago
) на портале mos.ru — он помогает жителям узнавать о программах и переводить пожертвования, к сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций;
— облачная платформа Mos.Hub (https://hub.mos.ru/
) — сервис для совместной разработки ПО, где можно хранить и улучшать код;
— цифровая экосистема Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, обеспечивающая своевременное оказание услуг пассажирам;
— дипломом конкурса отмечен городской проект, позволяющий молодежи начать карьеру в IT и поучаствовать в развитии городских цифровых проектов на стажировке "IT-город";
— диплом получил проект RUSSPASS.Бизнес — деловой портал для туротрасли Москвы и регионов России. Он объединяет индустрию в едином информационном пространстве, предоставляет аналитические срезы и площадку для коммуникации участникам рынка;
— отмечен проект для Московского урбанистического форума, — аудиовизуальный перформанс "Город для каждого" - яркий пример сотрудничества современных медиахудожников и искусственного интеллекта;
— отмечен информационный онлайн-проект "Перезвони сам" (https://sam.mos.ru/
) — на сайте размещены инструкции, анонсы, записи вебинаров и другие материалы, помогающие уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества.
Напомним, что в конце ноября Госдума приняла решение о продлении до 1 января 2025 года переходного периода для введения нового порядка регистрации на сайтах
.
По данным аналитиков РАЭК, вклад Рунета в экономику России
по итогам 2022 года ожидался в размере 12 трлн рублей, продемонстрировав рост 24%.