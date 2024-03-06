Другие материалы
-
Город (Москва и область)
11.03.2024, 08:27
Сергей Собянин представил программу весеннего фестиваля «Московская Масленица»
11 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге представил программу весеннего фестиваля «Мос...
-
Город (Москва и область)
10.03.2024, 09:52
Главархив Москвы рассказал о своих проектах
10 марта — Mossovetinfo.ru — Специалисты Главархива учат школьников и студентов обращаться с уникальными документа...
-
Город (Москва и область)
06.03.2024, 08:36
Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифосовского - Собянин
6 марта — Mossovetinfo.ru — Более 55 тысяч пациентов за первый год работы принял флагманский центр Института Склифос...