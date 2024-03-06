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Город (Москва и область)     11.03.2024 08:27

Сергей Собянин представил программу весеннего фестиваля «Московская Масленица»

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Теги:  Москва  масленица  фестивали  Собянин 

11 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге представил программу весеннего фестиваля «Московская Масленица», который пройдет на 29 фестивальных площадках «Московских сезонов», а также в парках, библиотеках, музеях.

«На этой неделе культурные центры, музыкальные и художественные школы, парки, библиотеки и музеи проведут множество развлекательных и праздничных программ для горожан», – написал мэр.

Фестивальные площадки будут открыты с 11 по 17 марта. Посетить их в центре можно с 11:00 до 21:00, а в других округах с 11:00 до 20:00 по будням и до 21:00 в выходные дни. Площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений – это 50 видов блинов, а также 200 начинок и соусов к ним.

«С размахом провожать зиму будем и в столичных парках. В течение праздничной недели горожан ждет развлекательная, образовательная и спортивная программа», – отметил Сергей Собянин. Масленицу отметят и музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское». Посетители познакомятся с национальными и культурными особенностями федеральных округов страны, смогут узнать о традициях разных народов России, посетить концерты, мастер-классы и попробовать масленичные блины.

Блинная площадка расположенная рядом с ЦУМом будет работать круглосуточно.

В Камергерском переулке развернется настоящий город мастеров с кузницей, водяной мельницей и русской печью. Там же будет работать мастерская русских ремесел.

На рыбном рынке в Новокосино в этом году Масленицу отметят впервые. Посетителей ждут кулинарные батлы ведущих повара, которые будут состязаться в приготовлении блинов с различными начинками и культурная программа.

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Теги: 
Москва  масленица  фестивали  Собянин 

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