19 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в городском субботнике, который пройдет в Москве в субботу, 20 апреля.



В своем официальном микроблоге в Twitter Собянин напомнил, что первый субботник в Москве состоялся сто лет назад в апреле 1919 года и пригласил всех продолжить традицию и принять участие в генеральной уборке города.



Предыдущий субботник в 2019 году состоялся 13 апреля. По данным столичных коммунальщиков, в нем приняли участие 1 миллион 457 тысяч человек.